За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов погибло семь мирных жителей – ОВА

"Россия убивает гражданских! За 6 июля россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Торецке, двоих в Авдеевке, одного в Кодеме и одного в Северске", – написал глава ОВА.

По его словам, еще два человека получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)