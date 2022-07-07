В результате ракетного удара по Торецку погибла семья из трех человек: дочь, мама и бабушка – глава Донецкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Рашисты бьют повсюду, куда могут достать. Они пришли на нашу землю целенаправленно убивать нас и не остановятся, пока мы их не остановим. Прошу всех: эвакуируйтесь! Не делайте из себя мишень для россиян", – написал руководитель ОВА.
На опубликованном Кириленко видео видны последствия обстрела оккупантов.
Отмечается, что ракета попала прямо в частный дом.
"Все разорвано, тела все разорваны. Дочка, выходит, мама и бабушка. Не виновны ни в чем абсолютно. Если они спали, то, наверное, ничего не почувствовали. Никто не знает – их выбросило в другую часть дома, все вперемешку", – сказал местный житель Андрей.
Кириленко сообщал 6 июля, что ракеты попали в два дома частного сектора в Торецке. Точно известно об одном раненом, подчеркивал глава Донецкой ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский считает, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска, последнего крупного города в регионе, в связи с "кратным преимуществом" оккупантов.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, сообщал Кириленко 22 июня и 2 июля.