ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Торецку погибла семья из трех человек: дочь, мама и бабушка – глава Донецкой ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракета оккупантов попала прямо в частный дом в Торецке, разрушив его
Ракета оккупантов попала прямо в частный дом в Торецке, разрушив его
Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

В Торецке Донецкой области в результате ракетного удара российских оккупантов 6 июля погибла семья.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Рашисты бьют повсюду, куда могут достать. Они пришли на нашу землю целенаправленно убивать нас и не остановятся, пока мы их не остановим. Прошу всех: эвакуируйтесь! Не делайте из себя мишень для россиян", – написал руководитель ОВА.

На опубликованном Кириленко видео видны последствия обстрела оккупантов.

Отмечается, что ракета попала прямо в частный дом.

"Все разорвано, тела все разорваны. Дочка, выходит, мама и бабушка. Не виновны ни в чем абсолютно. Если они спали, то, наверное, ничего не почувствовали. Никто не знает – их выбросило в другую часть дома, все вперемешку", – сказал местный житель Андрей.

Кириленко сообщал 6 июля, что ракеты попали в два дома частного сектора в Торецке. Точно известно об одном раненом, подчеркивал глава Донецкой ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/329344856072182/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска, последнего крупного города в регионе, в связи с "кратным преимуществом" оккупантов.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, сообщал Кириленко 22 июня и 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, Донецкая ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Торецк, семья, ракета, погибшие, Павел Кириленко, дом, мама, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
  Dzidzio: Какая у меня мечта? Показать все свои таланты не только в Украине, но и в мире
  Dzidzio: Какая у меня мечта? Показать все свои таланты не только в Украине, но и в мире G
Дмитрий ГОРДОН
  alyona alyona, Jerry Heil и певица из Германии Ela записали совместную композицию на двух языках, посвященную празднику Ивана Купала. Видео
  alyona alyona, Jerry Heil и певица из Германии Ela записали совместную композицию на двух языках, посвященную празднику Ивана Купала. Видео
Жена Бардаша о расставании с ним: Для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи
Жена Бардаша о расставании с ним: Для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи
Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео
Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео
Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь
Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь
Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...
Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...
  Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались встретиться часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал
  Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались встретиться часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал G
Дмитрий ГОРДОН
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (102448)
2
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (92631)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (51046)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (50586)
5
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (50440)
6
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (35189)
7
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (32867)
8
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (32416)
 
 
 
 