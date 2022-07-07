В результате ракетного удара по Торецку погибла семья из трех человек: дочь, мама и бабушка – глава Донецкой ОВА

Ракета оккупантов попала прямо в частный дом в Торецке, разрушив его Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Рашисты бьют повсюду, куда могут достать. Они пришли на нашу землю целенаправленно убивать нас и не остановятся, пока мы их не остановим. Прошу всех: эвакуируйтесь! Не делайте из себя мишень для россиян", – написал руководитель ОВА.

На опубликованном Кириленко видео видны последствия обстрела оккупантов.

Отмечается, что ракета попала прямо в частный дом.

"Все разорвано, тела все разорваны. Дочка, выходит, мама и бабушка. Не виновны ни в чем абсолютно. Если они спали, то, наверное, ничего не почувствовали. Никто не знает – их выбросило в другую часть дома, все вперемешку", – сказал местный житель Андрей.

Кириленко сообщал 6 июля, что ракеты попали в два дома частного сектора в Торецке. Точно известно об одном раненом, подчеркивал глава Донецкой ОВА.

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