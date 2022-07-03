Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов

"После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что решение об отходе из Лисичанска принято "для сохранения жизни украинских защитников".

"Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим", – заявили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил о захвате российскими войсками Золотаревки в окрестностях Лисичанска и боях за Белогоровку недалеко от того района.