Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов

"После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что решение об отходе из Лисичанска принято "для сохранения жизни украинских защитников".
"Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим", – заявили в ВСУ.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил о захвате российскими войсками Золотаревки в окрестностях Лисичанска и боях за Белогоровку недалеко от того района.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои ведутся в районе Лисичанска.
Днем 2 июля российские пропагандисты заявили, что россияне окружили Лисичанск, вошли в город и дошли до его центра. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг это – по его словам, на тот момент возле Лисичанска шли ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупантам впервые удалось небольшими силами форсировать Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска. "Таким образом, ситуация стала действительно угрожающей, решится она в течение суток-двух", – сказал Арестович.
В Генштабе ВСУ не подтверждали информацию, что оккупанты вошли в Лисичанск. "На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", – говорится в утренней сводке Генштаба 3 июля.