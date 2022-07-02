Арестович о ситуации в Лисичанске: Все решится в течение суток–двух

Об этом в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 2 июля, что Лисичанск полностью окружен оккупантами, его процитировало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.
Через час он добавил, что российские военные уже находятся в центре города, написало "РИА Новости" в Telegram.
"Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они и Северодонецк взяли суток 45 назад… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль, они на южных окраинах Лисичанска. Пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск", – сказал Арестович.
По его словам, противнику впервые удалось небольшими силами форсировать Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска.
"Таким образом, ситуация стала действительно угрожающей, решится она в течение суток–двух. Станет понятно, что там и к чему", – отметил Арестович.
Спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщал днем 2 июля, что возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины.
В Генштабе ВСУ отметили вечером, что оккупанты закрепляются в районе села Верхнекаменка, где находится Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.
1 июля оккупанты провели в районе Лисичанска разведку боем, украинские военные отразили ее, сообщили в Генштабе.