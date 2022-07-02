Арестович о ситуации в Лисичанске: Все решится в течение суток–двух

Оккупантов нет в центре Лисичанска, они не взяли город под свой контроль, отметил Арестович Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Об этом в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 2 июля, что Лисичанск полностью окружен оккупантами, его процитировало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

Через час он добавил, что российские военные уже находятся в центре города, написало "РИА Новости" в Telegram.

"Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они и Северодонецк взяли суток 45 назад… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль, они на южных окраинах Лисичанска. Пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск", – сказал Арестович.

По его словам, противнику впервые удалось небольшими силами форсировать Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска.

"Таким образом, ситуация стала действительно угрожающей, решится она в течение суток–двух. Станет понятно, что там и к чему", – отметил Арестович.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщал днем 2 июля, что возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен и под контролем Украины.

В Генштабе ВСУ отметили вечером, что оккупанты закрепляются в районе села Верхнекаменка, где находится Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

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