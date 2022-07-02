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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Россияне атакуют с разных сторон. С такой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших

Из-за обстрелов в Луганской области постоянно возникают пожары
Из-за обстрелов в Луганской области постоянно возникают пожары
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Оккупанты массированно обстреливают из разных видов вооружения города и села Луганской области. Об этом утром 2 июля написал в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаревке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке", – написал Гайдай. 

По его словам, частные дома в селах "выгорают один за другим".

"С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как, например, в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 м², тяжело представить последствия", – рассказал глава ОВА. 

Он отметил, что 1 июля ВСУ отразили два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

По информации Гайдая на 2 июля, в Луганской области с начала широкомасштабного нападения РФ погибло 395 человек. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.

Теги: пожар, Луганская область, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, Приволье, Белогоровка
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