Гайдай: Россияне атакуют с разных сторон. С такой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших

"Россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаревке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке", – написал Гайдай.

По его словам, частные дома в селах "выгорают один за другим".

"С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как, например, в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 м², тяжело представить последствия", – рассказал глава ОВА.

Он отметил, что 1 июля ВСУ отразили два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

По информации Гайдая на 2 июля, в Луганской области с начала широкомасштабного нападения РФ погибло 395 человек.

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