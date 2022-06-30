"Город не окружен, но россиян до фигища, лезут изо всех щелей". Глава Луганской ОВА заявил, что внутри Лисичанска боев нет

Об этом вечером 30 июня в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира с участием Гайдая и его комментарий опубликованы в Facebook.

"Обстрелы происходят с нескольких направлений, потому что российская армия подошла с разных сторон к Лисичанску. Они, как всегда, уже отчитались, что половину города контролируют и город почти в окружении. Это неправда, не соответствует действительности. Но обстрелы очень мощные", – сказал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, эвакуация жителей из города пока невозможна.

"Сейчас мы рекомендуем людям уже находиться постоянно в укрытиях… Обстреливают, даже дистанционно минируют подъездные дороги противотанковыми минами. То есть можно проехать по дороге, а возвращаться назад – она уже будет заминированная", – отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай уточнил, что российские войска находятся на окраине Лисичанска – "внутри города уличные бои не идут".

"Россиян до фигища, лезут изо всех щелей, техники просто невероятное число… количество артиллерии у них в разы больше, они все расстреливают перед собой – все полностью", – рассказал руководитель ОВА.

В то же время Гайдай со ссылкой на военных подчеркнул, что "ситуация сложная, но полностью контролируемая".

Война России против Украины. Главное (обновляется)