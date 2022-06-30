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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Город не окружен, но россиян до фигища, лезут изо всех щелей". Глава Луганской ОВА заявил, что внутри Лисичанска боев нет

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Обстрелы оккупантами Лисичанска происходят с нескольких направлений, отметил глава Луганской ОВА
Обстрелы оккупантами Лисичанска происходят с нескольких направлений, отметил глава Луганской ОВА
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска подходят к Лисичанску Луганской области с разных сторон, однако "город не окружен".

Об этом вечером 30 июня в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира с участием Гайдая и его комментарий опубликованы в Facebook.

"Обстрелы происходят с нескольких направлений, потому что российская армия подошла с разных сторон к Лисичанску. Они, как всегда, уже отчитались, что половину города контролируют и город почти в окружении. Это неправда, не соответствует действительности. Но обстрелы очень мощные", – сказал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, эвакуация жителей из города пока невозможна.

"Сейчас мы рекомендуем людям уже находиться постоянно в укрытиях… Обстреливают, даже дистанционно минируют подъездные дороги противотанковыми минами. То есть можно проехать по дороге, а возвращаться назад – она уже будет заминированная", – отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай уточнил, что российские войска находятся на окраине Лисичанска – "внутри города уличные бои не идут".

"Россиян до фигища, лезут изо всех щелей, техники просто невероятное число… количество артиллерии у них в разы больше, они все расстреливают перед собой – все полностью", – рассказал руководитель ОВА.

В то же время Гайдай со ссылкой на военных подчеркнул, что "ситуация сложная, но полностью контролируемая".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/357812036492043/

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, захват, эвакуация, Лисичанск, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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