"Город не окружен, но россиян до фигища, лезут изо всех щелей". Глава Луганской ОВА заявил, что внутри Лисичанска боев нет

Об этом вечером 30 июня в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
Видеозапись эфира с участием Гайдая и его комментарий опубликованы в Facebook.
"Обстрелы происходят с нескольких направлений, потому что российская армия подошла с разных сторон к Лисичанску. Они, как всегда, уже отчитались, что половину города контролируют и город почти в окружении. Это неправда, не соответствует действительности. Но обстрелы очень мощные", – сказал руководитель ОВА.
По словам Гайдая, эвакуация жителей из города пока невозможна.
"Сейчас мы рекомендуем людям уже находиться постоянно в укрытиях… Обстреливают, даже дистанционно минируют подъездные дороги противотанковыми минами. То есть можно проехать по дороге, а возвращаться назад – она уже будет заминированная", – отметил глава Луганской ОВА.
Гайдай уточнил, что российские войска находятся на окраине Лисичанска – "внутри города уличные бои не идут".
"Россиян до фигища, лезут изо всех щелей, техники просто невероятное число… количество артиллерии у них в разы больше, они все расстреливают перед собой – все полностью", – рассказал руководитель ОВА.
В то же время Гайдай со ссылкой на военных подчеркнул, что "ситуация сложная, но полностью контролируемая".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.