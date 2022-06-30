Оккупанты ведут штурмовые действия в районе Лисичанского НПЗ, имеют частичный успех – Генштаб ВСУ

ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод, заставив их отойти, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 30 июня в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"На лисичанском направлении противник… ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода, – говорится в сообщении. – Вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево, имеет частичный успех, удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск".

В то же время ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод, заставив их отойти.

На бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии районы Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

"Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили", – указывается в сообщении.

На славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются.

"Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел", – рассказали в Генштабе.

На краматорском направлении оккупанты не вели активных действий, нанесли авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях российские войска обстреляли позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Оккупанты также нанесли ракетный удар по окрестностям Авдеевки.

На харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций.

"Нанес авиационные удары недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков. Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили", – резюмировали в Генштабе.

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