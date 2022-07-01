Оккупанты пытаются взять под полный контроль Луганскую область – Генштаб

"На донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведет штурмовые действия с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений", – говорится в сообщении.

На лисичанском направлении оккупанты обстреливают украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиверск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Попытки противника взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск успеха не имели.

На славянском направлении российские захватчики продолжают перегруппировку войск и пытаются улучшить тактическое положение.

Одновременно с этим враг активизировал боевые действия на краматорском направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)