Оккупанты пытаются взять под полный контроль Луганскую область – Генштаб

"На донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведет штурмовые действия с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений", – говорится в сообщении.
На лисичанском направлении оккупанты обстреливают украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиверск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Попытки противника взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск успеха не имели.
На славянском направлении российские захватчики продолжают перегруппировку войск и пытаются улучшить тактическое положение.
Одновременно с этим враг активизировал боевые действия на краматорском направлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.