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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются взять под полный контроль Луганскую область – Генштаб

ВСУ отбивают атаки россиян в районе Лисичанска
ВСУ отбивают атаки россиян в районе Лисичанска
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Луганскую область. Об этом 1 июля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведет штурмовые действия с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений", – говорится в сообщении.

На лисичанском направлении оккупанты обстреливают украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиверск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Попытки противника взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск успеха не имели.

На славянском направлении российские захватчики продолжают перегруппировку войск и пытаются улучшить тактическое положение.

Одновременно с этим враг активизировал боевые действия на краматорском направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Славянск, Генштаб ВСУ, Лисичанск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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