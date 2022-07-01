В районе Лисичанска успешно и грамотно отбита попытка оккупантов провести разведку боем – Генштаб ВСУ

"Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, противник ведет обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии на лисичанском и бахмутском направлениях, из танков и артиллерии разного калибра – на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях.
"На слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чепиль, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку", – отметили в ВСУ.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.