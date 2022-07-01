В районе Лисичанска успешно и грамотно отбита попытка оккупантов провести разведку боем – Генштаб ВСУ

ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отмечали в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник ведет обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии на лисичанском и бахмутском направлениях, из танков и артиллерии разного калибра – на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях.

"На слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чепиль, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку", – отметили в ВСУ.

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