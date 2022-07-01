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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Лисичанска успешно и грамотно отбита попытка оккупантов провести разведку боем – Генштаб ВСУ

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ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отмечали в Генштабе
ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отмечали в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

В районе Лисичанска Луганской области российские оккупанты безуспешно пытались провести разведку боем. Об этом проинформировал 1 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник ведет обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии на лисичанском и бахмутском направлениях, из танков и артиллерии разного калибра – на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях.

"На слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чепиль, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oG9yXTP3fikM12rjPVf9ADqEqfQswWYXEY24JfkxuE5rG3wTCLfPAiVq5d4pVM7Rl?__cft__[0]=AZUxieF10SNI4r1i7HYYUFG_1J4Rdx4qAFnpeKHudJ4oJ7VyZMQ4a3Vh4KYYfVdcewmB4hzAT7OAiV43u-gCkldpmiIONH9UScaT2RnpahD3y8FIjEvYDFZ0q-TU3GA2_zcH8H-jwdCg93HLYggRv6U670oWVHIYduYtqfLVHsnNnw&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.

Теги: Луганская область, война, Генштаб ВСУ, разведка, Лисичанск, артиллерия, вторжение, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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