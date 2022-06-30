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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область – Генштаб

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Российские оккупанты покинули остров Змеиный, не выдержав огневого влияния подразделений ВСУ, отметили в Генштабе
Российские оккупанты покинули остров Змеиный, не выдержав огневого влияния подразделений ВСУ, отметили в Генштабе 
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES / EPA

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью освободили от российских оккупантов территорию Одесской области.

Об этом 30 июня в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты покинули остров Змеиный [в Черном море]. Таким образом Одесская область полностью освобождена", – говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил на брифинге 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, ВСУ пока контролируют Змеиный при помощи оружия.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, Одесская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, российские военные, остров Змеиный, российские оккупанты, деоккупация
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