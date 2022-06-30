Подоляк о бегстве оккупантов со Змеиного: Чтобы "влюбить" Москву в "добрую волю", нужно систематически ее бить

"Все идет по плану? Опять как жест "доброй воли" российские войска бегут с острова Змеиный, подтвердили в минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Поэтому меньше слов – больше оружия, и быстрее к миру без нацистской буквы Z..." – написал Подоляк.
Все йде за планом? Знову як жест «доброї волі» російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб «закохати» Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.
В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".
Свое отступление из Киевской, Черниговской и Сумской областей под натиском ВСУ в марте оккупанты также оправдывали как шаг, сделанный добровольно "для повышения взаимного доверия". Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Украинский остров Змеиный был захвачен превосходящими силами противника 24 февраля. Этот день подарил истории фразу "Русский военный корабль, иди на х...й". Гарнизон Змеиного некоторое время считался погибшим, но на самом деле попал в плен оккупантам. Впоследствии защитники острова вернулись в Украину в рамках обмена военнопленными.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.
21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.
Ночью 27 июня Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный, уничтожив три комплекса "Панцирь-С1", сообщили в командовании "Юг".
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.