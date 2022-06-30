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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о бегстве оккупантов со Змеиного: Чтобы "влюбить" Москву в "добрую волю", нужно систематически ее бить

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Подоляк прокомментировал бегство россиян со Змеиного: чем чаще бить оккупантов, тем чаще будет проявляться их "добрая воля"
Подоляк прокомментировал бегство россиян со Змеиного: чем чаще бить оккупантов, тем чаще будет проявляться их "добрая воля"
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад поставлять Украине больше оружия, чтобы Россия чаще проявляла "добрую волю", как в случае с островом Змеиный. Освобождение острова он прокомментировал в Twitter 30 июня.

"Все идет по плану? Опять как жест "доброй воли" российские войска бегут с острова Змеиный, подтвердили в минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Поэтому меньше слов – больше оружия, и быстрее к миру без нацистской буквы Z..." – написал Подоляк.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Свое отступление из Киевской, Черниговской и Сумской областей под натиском ВСУ в марте оккупанты также оправдывали как шаг, сделанный добровольно "для повышения взаимного доверия". Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Контекст:

Украинский остров Змеиный был захвачен превосходящими силами противника 24 февраля. Этот день подарил истории фразу "Русский военный корабль, иди на х...й". Гарнизон Змеиного некоторое время считался погибшим, но на самом деле попал в плен оккупантам. Впоследствии защитники острова вернулись в Украину в рамках обмена военнопленными.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.

21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.

Ночью 27 июня Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиныйуничтожив три комплекса "Панцирь-С1", сообщили в командовании "Юг".

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

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