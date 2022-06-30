Подоляк о бегстве оккупантов со Змеиного: Чтобы "влюбить" Москву в "добрую волю", нужно систематически ее бить

Подоляк прокомментировал бегство россиян со Змеиного: чем чаще бить оккупантов, тем чаще будет проявляться их "добрая воля" Фото: president.gov.ua

"Все идет по плану? Опять как жест "доброй воли" российские войска бегут с острова Змеиный, подтвердили в минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Поэтому меньше слов – больше оружия, и быстрее к миру без нацистской буквы Z..." – написал Подоляк.

Все йде за планом? Знову як жест «доброї волі» російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб «закохати» Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Свое отступление из Киевской, Черниговской и Сумской областей под натиском ВСУ в марте оккупанты также оправдывали как шаг, сделанный добровольно "для повышения взаимного доверия". Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.