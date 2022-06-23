Буданов о Змеином: Операция продолжается и будет продолжаться до полного освобождения острова

Буданов рассказал, что оккупанты размещают на острове группировку, в которую входят подразделения противовоздушной артиллерии и подразделения, у которых на вооружении реактивная артиллерия.
"[РСЗО] там три единицы. Кроме того, там катерная группа и подразделения специального назначения РФ. Эта операция продолжается. Наносится огневое поражение по объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", – добавил глава ГУР.
Он не стал отвечать на вопрос, насколько безопасно будет находиться на острове украинским военным после его освобождения.
"Об этом еще преждевременно говорить", – пояснил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами. Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.
21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. "То, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери", – отметили в командовании. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.