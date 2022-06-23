Буданов о Змеином: Операция продолжается и будет продолжаться до полного освобождения острова

Буданов рассказал, что оккупанты размещают на острове группировку, в которую входят подразделения противовоздушной артиллерии и подразделения, у которых на вооружении реактивная артиллерия.

"[РСЗО] там три единицы. Кроме того, там катерная группа и подразделения специального назначения РФ. Эта операция продолжается. Наносится огневое поражение по объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", – добавил глава ГУР.

Он не стал отвечать на вопрос, насколько безопасно будет находиться на острове украинским военным после его освобождения.

"Об этом еще преждевременно говорить", – пояснил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)