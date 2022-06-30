Залужный показал удары по Змеиному и поблагодарил создателей САУ "Богдана". Видео

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", – написал главком ВСУ.
Залужный поблагодарил защитников Одесской области, которые, по его словам, приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка территории Украины.
"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы “Богдана”, которая сыграла важную роль в освобождении острова", – добавил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.
"Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины. Вместе к победе!", – резюмировал Залужный.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.
В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".
"Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм. Она стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр боеприпаса. Дальность выстрела обычного снаряда "Богданы" достигает около 40 км, а дальность применения активно-реактивного боеприпаса – до 60 км.
Украинский остров Змеиный был захвачен превосходящими силами противника 24 февраля. Этот день подарил истории фразу "Русский военный корабль, иди на х...й". Гарнизон Змеиного некоторое время считался погибшим, но на самом деле попал в плен оккупантам. Впоследствии защитники острова вернулись в Украину в рамках обмена военнопленными.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.
21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.
Ночью 27 июня Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный, уничтожив три комплекса "Панцирь-С1", сообщили в командовании "Юг".
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.