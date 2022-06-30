Залужный показал удары по Змеиному и поблагодарил создателей САУ "Богдана". Видео

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", – написал главком ВСУ.

Залужный поблагодарил защитников Одесской области, которые, по его словам, приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка территории Украины.

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы “Богдана”, которая сыграла важную роль в освобождении острова", – добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.

"Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины. Вместе к победе!", – резюмировал Залужный.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

"Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм. Она стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр боеприпаса. Дальность выстрела обычного снаряда "Богданы" достигает около 40 км, а дальность применения активно-реактивного боеприпаса – до 60 км.