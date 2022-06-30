ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный показал удары по Змеиному и поблагодарил создателей САУ "Богдана". Видео

Залужный поблагодарил партнеров за поставки оружия, которое помогло выбить оккупантов со Змеиного
Залужный поблагодарил партнеров за поставки оружия, которое помогло выбить оккупантов со Змеиного
Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 30 июня в Facebook подтвердил освобождение острова от российских войск.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", – написал главком ВСУ.

Залужный поблагодарил защитников Одесской области, которые, по его словам, приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка территории Украины.

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы “Богдана”, которая сыграла важную роль в освобождении острова", – добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.

"Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины. Вместе к победе!", – резюмировал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/621819078869149/

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

"Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм. Она стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр боеприпаса. Дальность выстрела обычного снаряда "Богданы" достигает около 40 км, а дальность применения активно-реактивного боеприпаса – до 60 км.

Контекст:

Украинский остров Змеиный был захвачен превосходящими силами противника 24 февраля. Этот день подарил истории фразу "Русский военный корабль, иди на х...й". Гарнизон Змеиного некоторое время считался погибшим, но на самом деле попал в плен оккупантам. Впоследствии защитники острова вернулись в Украину в рамках обмена военнопленными.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.

21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.

Ночью 27 июня Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиныйуничтожив три комплекса "Панцирь-С1", сообщили в командовании "Юг".

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Черное море, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, Одесская область, артиллерия, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, удары, Валерий Залужный, операция, российские военные, потери России, остров Змеиный, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках
  Никитюк рассказала, что еще, кроме голоса Арестовича, успокаивает ее во время войны
  Никитюк рассказала, что еще, кроме голоса Арестовича, успокаивает ее во время войны
Приходько назвала Потапа говном. Он ответил ей
Приходько назвала Потапа говном. Он ответил ей
Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет
Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет
  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному
  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному
"Мы люди, и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
"Мы люди, и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
  Никитюк: Я не думала, что украинцы настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
  Никитюк: Я не думала, что украинцы – настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (132193)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (126991)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (96542)
4
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (55357)
5
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (51326)
6
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (45036)
7
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах (42015)
8
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (37345)
 
 
 
 