Денисенко об освобождении Змеиного: С точки зрения высадки десанта россияне теперь несостоятельны в этой части моря

По словам Денисенко, россияне после потери крейсера "Москва" рассчитывали, что сделают из острова "такой себе авианосец", на котором поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря.
"Мы их выбили, и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносило разные глупости, означает одно: это огромная победа ВСУ", – убежден он.
Представитель МВД отметил, что Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря, практически при этом не имея своего.
"Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами "Калибр" со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", – отметил Денисенко.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.
В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.
21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.
Ночью 27 июня Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный, уничтожив три комплекса "Панцирь-С1", сообщили в командовании "Юг".
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.