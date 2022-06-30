Денисенко об освобождении Змеиного: С точки зрения высадки десанта россияне теперь несостоятельны в этой части моря

У россиян не получилось сделать из Змеиного "авианосец" Скриншот: Настоящее Время / YouTube

По словам Денисенко, россияне после потери крейсера "Москва" рассчитывали, что сделают из острова "такой себе авианосец", на котором поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря.

"Мы их выбили, и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносило разные глупости, означает одно: это огромная победа ВСУ", – убежден он.

Представитель МВД отметил, что Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря, практически при этом не имея своего.

"Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами "Калибр" со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", – отметил Денисенко.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".