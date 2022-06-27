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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оперативное командование "Юг" показало видео удара украинских сил по Змеиному

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По Змеиному зафиксировано 10 ударов украинских военных
По Змеиному зафиксировано 10 ударов украинских военных
Скриншот: МИР НАИЗНАНКУ / YouTube

В ночь на 27 июня украинские военные атаковали позиции российских оккупантов на захваченном острове Змеиный в Черном море. Видео в Facebook опубликовало оперативное командование "Юг".

"Зафиксировано более 10 попаданий, одно из них – по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь-С1", остальные результаты доразведываются", – отметили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/619914819117980/

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами. Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.

21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Черное море, война России против Украины, Панцирь-С, остров Змеиный
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