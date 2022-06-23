На Змеином поражен еще один российский ракетный комплекс, операция ВСУ продолжается – ОК "Юг"

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объясняли в ГУР Скриншот: МИР НАИЗНАНКУ / YouTube

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – сказано в сообщении.

В командовании отметили, что обстановка на николаевско-херсонском направлении сложная, но контролируемая.

"В целом, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач в нашей операционной зоне обеспечено исключение из рядов вражеской армии 20 рашистов, выведены из строя безвозвратно самоходная гаубица "Мста-С", 23-мм зенитная установка, тягач, четыре единицы автомобильной техники, два склада боеприпасов в Херсонской области", – добавил спикер командования Владислав Назаров.