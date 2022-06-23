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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Змеином поражен еще один российский ракетный комплекс, операция ВСУ продолжается – ОК "Юг"

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Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объясняли в ГУР
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объясняли в ГУР
Скриншот: МИР НАИЗНАНКУ / YouTube

Вооруженные силы Украины поразили еще один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на острове Змеиный в Черном море (Одесская область).

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – сказано в сообщении. 

В командовании отметили, что обстановка на николаевско-херсонском направлении сложная, но контролируемая. 

"В целом, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач в нашей операционной зоне обеспечено исключение из рядов вражеской армии 20 рашистов, выведены из строя безвозвратно самоходная гаубица "Мста-С", 23-мм зенитная установка, тягач, четыре единицы автомобильной техники, два склада боеприпасов в Херсонской области", – добавил спикер командования Владислав Назаров. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1097101694549965/

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами. Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул. 

21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. "То, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери", – отметили в командовании. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику. 

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, Одесская область, война России против Украины, ракетный комплекс, военная операция, остров Змеиный
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