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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные РФ заявили, что покинули Змеиный "в качестве шага доброй воли". ВСУ сообщали, что россияне сбежали после ночного обстрела

Оккупанты сбежали с острова после активных атак по нему украинских военных
Оккупанты сбежали с острова после активных атак по нему украинских военных
Скриншот: maps.google.com

Минобороны России заявило, что выводит гарнизон с украинского острова Змеиный в Черном море, сообщил 30 июня телеканал "Звезда", принадлежащий российскому минобороны.

В сообщении канала говорится, что ВС РФ "завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли".

При этом российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.

21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.

Ночью 27 июня Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиныйуничтожив три комплекса "Панцирь-С1", сообщили в командовании "Юг".

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Черное море, война России против Украины, минобороны РФ, остров Змеиный, российские оккупанты
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