Военные РФ заявили, что покинули Змеиный "в качестве шага доброй воли". ВСУ сообщали, что россияне сбежали после ночного обстрела

Оккупанты сбежали с острова после активных атак по нему украинских военных Скриншот: maps.google.com

В сообщении канала говорится, что ВС РФ "завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли".

При этом российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

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