ВСУ снова ударили по Змеиному, россияне не могут подойти к острову – оперативное командование "Юг"

"Сейчас подводим итоги той ночи, когда проводилась военная операция. Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три "панцерника" (зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". – "ГОРДОН"), оружие у Змеиного мы украли и радиолокационная станция у них не работает", – сказала она.

По словам Гуменюк, теперь подходы к острову усложнены и в связи с этим оккупанты не могут подойти и оказать помощь, подвезти вооружение или живую силу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)