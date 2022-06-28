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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ снова ударили по Змеиному, россияне не могут подойти к острову – оперативное командование "Юг"

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В результате ударов по Змеиному уничтожены три "Панцирь-С1"
В результате ударов по Змеиному уничтожены три "Панцирь-С1"
Скриншот: МИР НАИЗНАНКУ / YouTube

Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море, оккупированному российским войсками. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Сейчас подводим итоги той ночи, когда проводилась военная операция. Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три "панцерника" (зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". – "ГОРДОН"), оружие у Змеиного мы украли и радиолокационная станция у них не работает", – сказала она.

По словам Гуменюк, теперь подходы к острову усложнены и в связи с этим оккупанты не могут подойти и оказать помощь, подвезти вооружение или живую силу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами. Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.

21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Черное море, ВСУ, война России против Украины, остров Змеиный
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