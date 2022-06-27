Украина нанесла более 10 точных ударов по острову Змеиный – оперативное командование "Юг"

"Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет, что очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", – сказала Гуменюк.

Она уточнила, что военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.

Гуменюк также рассказала, что в Черном море находятся два ракетных корабля РФ, которые несут на себе 16 крылатых ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)