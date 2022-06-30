"Россияне отрицательно захватили Змеиный". В соцсетях радуются освобождению острова от российских оккупантов

ЗС РФ вивели свої війська з острову Зміїний в якості кроку доброї волі. Так було і з Києвом, коли область залишали (відступали після "потєрь нєт") в квітні.



А ось так виглядав острів після нічної зміни ЗСУ. Напевно, через це ВС РФ вирішили стати добріше. Жалюгідність. pic.twitter.com/7IKyFo6pYX