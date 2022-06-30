"Россияне отрицательно захватили Змеиный". В соцсетях радуются освобождению острова от российских оккупантов

"ГОРДОН" собрал реакцию пользователей социальных сетей на освобождение острова Змеиный и попытки страны-агрессора представить отступление "шагом доброй воли", как это было в Киевской, Черниговской и Сумской областях в конце марта.
Осторожно! В постах присутствует много радостного мата!
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* Російські війська від‘ємно захопили острів Зміїний. Вони продовжують негативно його контролювати— Serhii Sternenko (@sternenko) June 30, 2022
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June 30, 2022
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ЗС РФ вивели свої війська з острову Зміїний в якості кроку доброї волі. Так було і з Києвом, коли область залишали (відступали після "потєрь нєт") в квітні.— куліч * (@TNXOEMECTO) June 30, 2022
А ось так виглядав острів після нічної зміни ЗСУ. Напевно, через це ВС РФ вирішили стати добріше. Жалюгідність. pic.twitter.com/7IKyFo6pYX
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а я вам зараз покажу звідки на о.Зміїний готувався жест доброї волі *— мілленіал по-українські * (@theangelllina) June 30, 2022
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#зміїний #зсу #Україна #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/zEEWtu5q6W— Anastasiia Kandela (@kandela_a) June 30, 2022
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"Відхід" свого військового гарнізону з острова Зміїний в росії назвали "шагом доброй воли".— Промисловий Портал (@ua_industrial) June 30, 2022
Переклад: отримали по сраці, втратили крейсер, купу катерів, буксир, гелікоптер з спецназом, майже дивізіон ППО, РЛС, хто знає скільки особового складу.
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Після різкого росту ентропії рук, ніг та інших частин тіл рос солдатів на Зміїному, залишки їх угруповання здійснили героїчну операцію від'ємного десантування * #зміїний— Corben Dallas (@Corben_Dallas_8) June 30, 2022
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РФ каже, що вони завершили виконання «поставлєних задач на островє Зміїний.— Андрій Шкіль (@shkil7) June 30, 2022
Задачі були прості - отримати пісти. Впорались.
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-поміняли азовців— Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) June 30, 2022
-роз'їбали знову Зміїний так, що ти зробили Жест Доброї Волі
-Сбербанк відмовився платити дівіденди
-Газпром відмовився платити дівіденди. Торги щодо Газпрому зупинено після падіння на 33%
-під Херсоном підбили та взяли в полон техніку з Улан-Уде
Тіко 12:35 pic.twitter.com/lu7R56EXDE
Остров Змеиный стал одним из символов сопротивления Украины российскому вторжению после того, как украинский гарнизон на предложение сдаться, поступившее от экипажа крейсера ЧФ РФ "Москва", ответил: "Русский военный корабль, иди на х...й". Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой.
Кроме того, с островом связаны удачные операции ВСУ: в апреле ударом из ПКР "Нептун" украинские военные потопили крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате Змеиного. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.
В последние недели украинская армия вела активные обстрелы позиций оккупантов на Змеином.