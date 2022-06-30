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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне отрицательно захватили Змеиный". В соцсетях радуются освобождению острова от российских оккупантов

Остров Змеиный стал одним из символов сопротивления Украины российскому вторжению после того, как украинский гарнизон ответил на предложение сдаться экипажа крейсера ЧФ РФ "Москва": "Русский военный корабль, иди на х...й"
Остров Змеиный стал одним из символов сопротивления Украины российскому вторжению после того, как украинский гарнизон ответил на предложение сдаться экипажа крейсера ЧФ РФ "Москва": "Русский военный корабль, иди на х...й"
Фото: depositphotos.com

Российские оккупационные войска после серии ударов, нанесенных украинскими Вооруженными силами, сбежали с острова Змеиный в Черном море. Об этом утром 30 июня сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ в Facebook. Позже российский пропагандистский телеканал "Звезда" подтвердил эту информацию. При этом минобороны РФ утверждало, что россияне не сбежали, а покинули остров после "выполнения поставленных задач".

"ГОРДОН" собрал реакцию пользователей социальных сетей на освобождение острова Змеиный и попытки страны-агрессора представить отступление "шагом доброй воли", как это было в Киевской, Черниговской и Сумской областях в конце марта.

Осторожно! В постах присутствует много радостного мата!

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Скриншот: Ольга Танюшкина / Facebook
Скриншот: Ольга Танюшкина / Facebook

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Контекст:

Остров Змеиный стал одним из символов сопротивления Украины российскому вторжению после того, как украинский гарнизон на предложение сдаться, поступившее от экипажа крейсера ЧФ РФ "Москва", ответил: "Русский военный корабль, иди на х...й". Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой.

Кроме того, с островом связаны удачные операции ВСУ: в апреле ударом из ПКР "Нептун" украинские военные потопили крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате Змеиного. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.

В последние недели украинская армия вела активные обстрелы позиций оккупантов на Змеином.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Черное море, вторжение, Минобороны, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, остров Змеиный
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