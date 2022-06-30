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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ноги украинского военнослужащего на Змеином нет, но будет". В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют остров

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ВСУ контролируют остров Змеиный при помощи оружия, отметили в Генштабе
ВСУ контролируют остров Змеиный при помощи оружия, отметили в Генштабе
Фото: wikipedia.org (архив)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют установить физический контроль над островом Змеиный в Черном море.

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Мы его контролируем при помощи нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации, – сказал он. – На данное время ноги нашего военнослужащего на острове Змеиный, к сожалению, нет, но это будет. Поверьте".

По словам Громова оккупанты оставили Змеиный, после того, как ВСУ в течение нескольких суток "вынудили их это сделать".

"Качественно [из-за погодных условий] мы не можем оценить наши поражения, иметь действенную качественную картинку. Но при помощи других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники оккупантов, которые там находились. То есть удары были действенными. Это вынудило россиян оставить остров Змеиный", – рассказал представитель Генштаба ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Теги: Россия, Украина, Черное море, Генштаб ВСУ, военные, авиация, Вооруженные силы Украины, вооружение, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, удары, брифинг, российские военные, остров Змеиный, российские оккупанты, Алексей Громов
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