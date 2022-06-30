"Ноги украинского военнослужащего на Змеином нет, но будет". В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют остров

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Мы его контролируем при помощи нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации, – сказал он. – На данное время ноги нашего военнослужащего на острове Змеиный, к сожалению, нет, но это будет. Поверьте".

По словам Громова оккупанты оставили Змеиный, после того, как ВСУ в течение нескольких суток "вынудили их это сделать".

"Качественно [из-за погодных условий] мы не можем оценить наши поражения, иметь действенную качественную картинку. Но при помощи других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники оккупантов, которые там находились. То есть удары были действенными. Это вынудило россиян оставить остров Змеиный", – рассказал представитель Генштаба ВСУ.

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