Украинские военные за сутки уничтожили 150 оккупантов и один российский вертолет – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 150 оккупантов.
Другие потери противника составили:
- танки – 1577 (+4);
- боевые бронированные машины – 3736 (+10);
- артиллерийские системы – 796 (+6);
- РСЗО – 246;
- средства ПВО – 105 (+1);
- самолеты – 217;
- вертолеты – 186 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4);
- крылатые ракеты – 143;
- корабли/катера – 15 (+1);
- автомобильная техника и автоцистерны – 2610 (+8);
- специальная техника – 61.
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.