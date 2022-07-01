ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 150 оккупантов и один российский вертолет – Генштаб ВСУ

Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли приблизительно 35 750 военных. Об этом 1 июля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 150 оккупантов.

Другие потери противника составили:

  • танки – 1577 (+4);
  • боевые бронированные машины – 3736 (+10);
  • артиллерийские системы – 796 (+6);
  • РСЗО – 246;
  • средства ПВО – 105 (+1);
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 186 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4);
  • крылатые ракеты – 143;
  • корабли/катера – 15 (+1);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2610 (+8);
  • специальная техника – 61.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
"Арестович не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину
  Dzidzio о проживающей в Португалии матери: Переживаю, чтобы мама с рашистами не столкнулась. Если речь идет об Украине – она бьет сильно
  Dzidzio о проживающей в Португалии матери: Переживаю, чтобы мама с рашистами не столкнулась. Если речь идет об Украине – она бьет сильно
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день его крушения?
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день его крушения?
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (150921)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (134454)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (103450)
4
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (60698)
5
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59280)
6
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (53694)
7
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (46803)
8
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах (44185)
 
 
 
 