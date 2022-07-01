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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ еще рано создавать форпост на освобожденном от оккупантов острове Змеиный – командование "Юг"

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Оккупанты могли оставить на Змеином "средства для диверсий", отметила Гуменюк
Оккупанты могли оставить на Змеином "средства для диверсий", отметила Гуменюк
Фото: Maxar Technologies / EPA

Создавать украинский форпост на освобожденном от российских оккупантов острове Змеином "слишком рано".

Такое мнение 30 июня выразила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, ее цитирует CNN.  

По ее словам, украинские военные хотя и видели, как оккупанты покинули остров на катерах, нужно сначала провести расследование по результатам военной операции ВСУ.

Российские военные могли оставить "средства для диверсий", добавила Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты покинули украинский остров после того, как поняли, что их вооружения на Змеином стали целью для ВСУ и больше не могут им служить.

ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил на брифинге 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, ВСУ пока контролируют Змеиный при помощи оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 июня, что освобождение острова Змеиный от российских оккупантов еще не обеспечивает безопасность в Черном море, но уже ограничивает их действия. "Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море", – отметил он.

Теги: Россия, Украина, оружие, военные, вооружение, диверсия, расследование, ВСУ, катер, война России против Украины, безопасность, Наталья Гуменюк, российские военные, остров Змеиный, российские оккупанты
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