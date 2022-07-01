ВСУ еще рано создавать форпост на освобожденном от оккупантов острове Змеиный – командование "Юг"

Такое мнение 30 июня выразила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, ее цитирует CNN.

По ее словам, украинские военные хотя и видели, как оккупанты покинули остров на катерах, нужно сначала провести расследование по результатам военной операции ВСУ.

Российские военные могли оставить "средства для диверсий", добавила Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты покинули украинский остров после того, как поняли, что их вооружения на Змеином стали целью для ВСУ и больше не могут им служить.

ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил на брифинге 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, ВСУ пока контролируют Змеиный при помощи оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)