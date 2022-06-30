Зеленский: Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море

Такое мнение 30 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен, – сказал президент. – Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море. Это еще не обеспечивает безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба".
Зеленский в видеообращении выразил благодарность Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", артиллеристам ВСУ, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, а также командованию "Александрия".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".
ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил на брифинге 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, ВСУ пока контролируют Змеиный при помощи оружия.