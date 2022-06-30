"Запросил посадку на борту "Москвы". Российские оккупанты потеряли вертолет возле Змеиного

Об этом 30 июня в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.
"Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением, – говорится в сообщении. – Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту [затонувшего крейсера] "Москвы".
В командовании "Юг" сообщили, что окончательные результаты военной операции ВСУ по острову "доразведываются".
"Пока Змеиный дымит, раздаются взрывы", – подчеркивается в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на 30 июня, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 185 вертолетов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".
ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил на брифинге 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, ВСУ пока контролируют Змеиный при помощи оружия.