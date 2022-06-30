"Запросил посадку на борту "Москвы". Российские оккупанты потеряли вертолет возле Змеиного

Об этом 30 июня в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением, – говорится в сообщении. – Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту [затонувшего крейсера] "Москвы".

В командовании "Юг" сообщили, что окончательные результаты военной операции ВСУ по острову "доразведываются".

"Пока Змеиный дымит, раздаются взрывы", – подчеркивается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на 30 июня, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 185 вертолетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)