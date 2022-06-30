ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 35,6 тыс. оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 150 захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 1573 (+1);
- боевые бронированные машины – 3726 (+6);
- артиллерийские системы – 790 (+9);
- РСЗО – 246;
- средства ПВО – 104 (+1);
- самолеты – 217;
- вертолеты – 185;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1);
- крылатые ракеты – 143 (+1);
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2602 (+4);
- специальная техника – 61.
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.