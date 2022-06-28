В Кременчуге одна из ракет оккупантов попала в завод – СМИ

Как отмечает местное издание, сейчас "Кредмаш" работает не в полную силу, за 20 минут до "прилета" смена закончилась, люди разошлись. В цеху №7, в который прилетела ракета, во время смены находилось около 100 человек.
Поэтому пострадавших среди работников предприятия двое, причем один из них получил повреждения, находясь недалеко от "Амстора", – ушиб и порезы лица. Второго сотрудника "Кредмаша" также изрезали обломки стекла. Их не госпитализировали, уточняет издание.
Сообщается, что первая ракета ударила по территории завода, вторая – в "Амстор". Из-за удара в большинстве помещений "Кредмаша" выбило окна.
Руководство завода заявляет, что военной техники на территории "Кредмаша" не было, пишет "Кременчуцький ТелеграфЪ". В последний раз на "оборонку" завод работал в 1989 году, о чем, как говорит председатель наблюдательного совета завода Николай Данилейко, прекрасно знают в России.
Об ударе по заводу в Кременчуге в ходе ракетной атаки РФ 27 июня ранее не сообщалось. Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июня заявлял, что одна из ракет, выпущенных по Кременчугу, попала в торговый центр, вторая – в стадион.
Лишь минобороны России утверждало, что атаковало четырьмя ракетами "ангары с западным вооружением", которые находились в районе Кременчугского завода дорожных машин, и якобы детонация боеприпасов привела к пожару в торговом центре, расположенном рядом. По версии МО РФ, все ракеты попали в цель.
По последним данным (середина дня 28 июня), число погибших при российском ракетном ударе по ТЦ "Амстор" превысило 20 человек.
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.