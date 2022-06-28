В Кременчуге одна из ракет оккупантов попала в завод – СМИ

Как отмечает местное издание, сейчас "Кредмаш" работает не в полную силу, за 20 минут до "прилета" смена закончилась, люди разошлись. В цеху №7, в который прилетела ракета, во время смены находилось около 100 человек.

Поэтому пострадавших среди работников предприятия двое, причем один из них получил повреждения, находясь недалеко от "Амстора", – ушиб и порезы лица. Второго сотрудника "Кредмаша" также изрезали обломки стекла. Их не госпитализировали, уточняет издание.

Сообщается, что первая ракета ударила по территории завода, вторая – в "Амстор". Из-за удара в большинстве помещений "Кредмаша" выбило окна.

Руководство завода заявляет, что военной техники на территории "Кредмаша" не было, пишет "Кременчуцький ТелеграфЪ". В последний раз на "оборонку" завод работал в 1989 году, о чем, как говорит председатель наблюдательного совета завода Николай Данилейко, прекрасно знают в России.

Об ударе по заводу в Кременчуге в ходе ракетной атаки РФ 27 июня ранее не сообщалось. Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июня заявлял, что одна из ракет, выпущенных по Кременчугу, попала в торговый центр, вторая – в стадион.

Лишь минобороны России утверждало, что атаковало четырьмя ракетами "ангары с западным вооружением", которые находились в районе Кременчугского завода дорожных машин, и якобы детонация боеприпасов привела к пожару в торговом центре, расположенном рядом. По версии МО РФ, все ракеты попали в цель.

По последним данным (середина дня 28 июня), число погибших при российском ракетном ударе по ТЦ "Амстор" превысило 20 человек.