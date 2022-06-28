Российские войска все больше истощаются и используют стратегическое оружие в тактических целях – британская разведка

Ракеты Х-22 и Х-101, которые использует Россия для запусков по Украине, относятся к стратегическому вооружению, отмечают британские разведчики Фото: ru.wikipedia.org

Минобороны Великобритании обращает внимание, что россияне использовали ракеты большой дальности, в частности, X-22 советской разработки (AS-4 KITCHEN по классификации НАТО) и более современные Х-101 (AS-23a KODIAK по классификации НАТО). Их, по данным британской разведки, запускали с самолетов, находившихся в воздушном пространстве России и Беларуси.



В сводке отмечается, что эти ракеты были разработаны как стратегическое оружие, однако Россия продолжает использовать их в большом количестве для получения тактического преимущества.



Также сообщается, что, по данным минобороны Великобритании, ВСУ продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске, успешно нанося удары по российским войскам. Кроме того, Украина продолжает нарушать планы российского командования, нанося успешные удары глубоко в тылу РФ, говорится в сводке.

Российское командование, говорится в сводке, перебросило на Донбасс основные подразделения шести армий, однако им удалось добиться лишь тактического успеха в Северодонецке, а силы все больше истощаются. По мнению минобороны Великобритании, в РФ признают уровень снижения собственной боевой эффективности, который, вероятно, будет оставаться "неустойчивым" в долгосрочной перспективе.