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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска все больше истощаются и используют стратегическое оружие в тактических целях – британская разведка

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Ракеты Х-22 и Х-101, которые использует Россия для запусков по Украине, относятся к стратегическому вооружению, отмечают британские разведчики
Ракеты Х-22 и Х-101, которые использует Россия для запусков по Украине, относятся к стратегическому вооружению, отмечают британские разведчики
Фото: ru.wikipedia.org

Россия 24–26 июня произвела "чрезвычайно интенсивную" серию ракетных ударов по украинской территории, заявила 27 июня в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Минобороны Великобритании обращает внимание, что россияне использовали ракеты большой дальности, в частности, X-22 советской разработки (AS-4 KITCHEN по классификации НАТО) и более современные Х-101 (AS-23a KODIAK по классификации НАТО). Их, по данным британской разведки, запускали с самолетов, находившихся в воздушном пространстве России и Беларуси.

В сводке отмечается, что эти ракеты были разработаны как стратегическое оружие, однако Россия продолжает использовать их в большом количестве для получения тактического преимущества.

Также сообщается, что, по данным минобороны Великобритании, ВСУ продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске, успешно нанося удары по российским войскам. Кроме того, Украина продолжает нарушать планы российского командования, нанося успешные удары глубоко в тылу РФ, говорится в сводке.

Российское командование, говорится в сводке, перебросило на Донбасс основные подразделения шести армий, однако им удалось добиться лишь тактического успеха в Северодонецке, а силы все больше истощаются. По мнению минобороны Великобритании, в РФ признают уровень снижения собственной боевой эффективности, который, вероятно, будет оставаться "неустойчивым" в долгосрочной перспективе.

Контекст:

Ночью и утром 25 июня российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области, по воинским частям и другим объектам в Житомирской области.

Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что это первый авиаудар по Украине, нанесенный непосредственно с территории Беларуси. В разведке считают, что это очередная попытка РФ втянуть Беларусь в войну.

Также россияне ударили ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время массированной атаки на Украину использовались "Искандеры", "Ониксы", "Точки-У", Х-22. Часть ракет сбила украинская ПВО.

По оценкам украинского Forbes, в период 25-26 июня по территории Украины со стороны России и Беларуси было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет общей стоимостью около $200 млн.

27 июня ракетным атакам подверглись Одесская область, Полтавская область и Кременчуг, 28 июня – Очаков и Николаев.

Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, Кременчуг, Донбасс, Северодонецк, Лисичанск, Полтавская область, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, баллистическая ракета, российские оккупанты
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