"Еще один отвратительный поступок из серии ударов по мирному населению". В ЕС осудили атаку РФ по Кременчугу

"Это еще один отвратительный поступок из серии ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре со стороны вооруженных сил РФ, включая недавние ракетные обстрелы гражданских зданий и инфраструктуры в Киеве и других регионах. Продолжающиеся, заслуживающие осуждения обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлемы и представляют собой военное преступление", – заявили в представительстве.

Отмечается, что Россия несет полную ответственность за эти акты агрессии и все разрушения и жертвы, к которым они приводят, и будет привлечена к ответственности за них.

"ЕС подтверждает полную солидарность с украинским народом. ЕС продолжит оказывать мощную поддержку общей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь", – добавили в ведомстве.