Страны Запада должны передать Украине американские самолеты для перехвата крылатых ракет оккупантов – Данилюк

Такое мнение 29 июня в комментарии Guildhall выразил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

Он отметил, что оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне.

"На данном этапе украинская система ПВО справляется с баллистическими ракетами, но вскоре может столкнуться с нехваткой амуниции. Наибольшую же опасность представляют российские управляемые крылатые ракеты типа Х-22, – подчеркнул Данилюк. – Эффективным и необходимым немедленно элементом противовоздушной обороны Украины для противодействия ударам крылатыми ракетами является постоянное присутствие в воздухе американских самолетов типа F-15e, F-16 либо других западных перехватчиков".

По его словам, страны Запада должны передать Украине такие перехватчики для защиты военной и гражданской инфраструктуры страны, а также для обеспечения перелома доминирования российских оккупантов в воздухе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)