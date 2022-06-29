ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны Запада должны передать Украине американские самолеты для перехвата крылатых ракет оккупантов – Данилюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эффективным элементом ПВО Украины для противодействия ударам крылатыми ракетами оккупантов является постоянное присутствие в воздухе самолетов типа F-16, отметил Данилюк
Эффективным элементом ПВО Украины для противодействия ударам крылатыми ракетами оккупантов является постоянное присутствие в воздухе самолетов типа F-16, отметил Данилюк
Фото: EPA

Страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15е, F-16, чтобы ВСУ могли эффективно противодействовать ударам оккупантов крылатыми ракетами, которые оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО.

Такое мнение 29 июня в комментарии Guildhall выразил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

Он отметил, что оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне.

"На данном этапе украинская система ПВО справляется с баллистическими ракетами, но вскоре может столкнуться с нехваткой амуниции. Наибольшую же опасность представляют российские управляемые крылатые ракеты типа Х-22, – подчеркнул Данилюк. – Эффективным и необходимым немедленно элементом противовоздушной обороны Украины для противодействия ударам крылатыми ракетами является постоянное присутствие в воздухе американских самолетов типа F-15e, F-16 либо других западных перехватчиков".

По его словам, страны Запада должны передать Украине такие перехватчики для защиты военной и гражданской инфраструктуры страны, а также для обеспечения перелома доминирования российских оккупантов в воздухе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому было договорено не поставлять Киеву определенный вид вооружений, например, штурмовые самолеты или танки, и президент Владимир Зеленский "в курсе этого".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 27 мая в Чехии, заявляла, что помощь Украине танками и самолетами "абсолютно правомерна" и мировое сообщество должно ответить силой на преступления России.

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и член Конгресса США от Демократической партии Крисси Хулахан в конце июня внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО – F-15, F-16 и других воздушных судах. Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, отметили, что если США решат передать самолеты Украине, нужно, чтобы украинские пилоты были готовы немедленно их использовать.

Теги: Россия, США, Украина, Александр Данилюк, ПВО, самолеты, война России против Украины, ракеты, крылатая ракета, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
  "Очень хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Очень хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (336326)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (106784)
3
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (102340)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (90648)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (84465)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (76510)
7
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (50433)
8
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (47515)
 
 
 
 