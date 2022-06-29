Страны Запада должны передать Украине американские самолеты для перехвата крылатых ракет оккупантов – Данилюк

Такое мнение 29 июня в комментарии Guildhall выразил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.
Он отметил, что оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне.
"На данном этапе украинская система ПВО справляется с баллистическими ракетами, но вскоре может столкнуться с нехваткой амуниции. Наибольшую же опасность представляют российские управляемые крылатые ракеты типа Х-22, – подчеркнул Данилюк. – Эффективным и необходимым немедленно элементом противовоздушной обороны Украины для противодействия ударам крылатыми ракетами является постоянное присутствие в воздухе американских самолетов типа F-15e, F-16 либо других западных перехватчиков".
По его словам, страны Запада должны передать Украине такие перехватчики для защиты военной и гражданской инфраструктуры страны, а также для обеспечения перелома доминирования российских оккупантов в воздухе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому было договорено не поставлять Киеву определенный вид вооружений, например, штурмовые самолеты или танки, и президент Владимир Зеленский "в курсе этого".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 27 мая в Чехии, заявляла, что помощь Украине танками и самолетами "абсолютно правомерна" и мировое сообщество должно ответить силой на преступления России.
Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и член Конгресса США от Демократической партии Крисси Хулахан в конце июня внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО – F-15, F-16 и других воздушных судах. Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, отметили, что если США решат передать самолеты Украине, нужно, чтобы украинские пилоты были готовы немедленно их использовать.