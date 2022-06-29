РФ выпустила по территории Украины уже 2811 ракет – Зеленский

Зеленский: Мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм Фото: president.gov.ua

Президент напомнил, что принял участие в заседании Совбеза ООН, которое было созвано по просьбе Украины.

"Мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм, за все совершенное российской армией против украинцев в Кременчуге, в Очакове, в Лисичанске, в Харькове, в Днепре – во многих других городах нашей страны. По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам, уже 2811. А сколько еще авиабомб, сколько еще артиллерийских снарядов?", – сказал глава государства.

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