РФ выпустила по территории Украины уже 2811 ракет – Зеленский

Президент напомнил, что принял участие в заседании Совбеза ООН, которое было созвано по просьбе Украины.
"Мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм, за все совершенное российской армией против украинцев в Кременчуге, в Очакове, в Лисичанске, в Харькове, в Днепре – во многих других городах нашей страны. По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам, уже 2811. А сколько еще авиабомб, сколько еще артиллерийских снарядов?", – сказал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Ракетные обстрелы по всей территории Украины войска РФ ведут с первого дня полномасштабной войны.