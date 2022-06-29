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29 июня, 2022
 
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Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Панин: Вы понимаете, насколько в России боятся какой-то сраной Instagram-страницы, где человек позволяет сказать себе хоть слово правды, что сразу блокируют?
Панин: Вы понимаете, насколько в России боятся какой-то сраной Instagram-страницы, где человек позволяет сказать себе хоть слово правды, что сразу блокируют?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский актер Алексей Панин 28 июня опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором обратился к президенту РФ Владимир Путину.

Свое обращение он записал после того, как из-за жалоб российских ботов администрация сети Instagam удалила с его запасной страницы в Instagram ролик о том, что Россия обстреляла ракетами сперва жилой дом в Киеве, а затем торговый центр в Кременчуге.

После ракетных обстрелов Панин обратился к своим коллегам в РФ с призывом не молчать, упомянув поименно целый ряд российских артистов, в том числе украинского происхождения. Это видео Панин продублировал в своем Telegram-канале. 

По словам Панина, то, что этот ролик был удален, свидетельствует о страхе "могущественной России" перед правдой. 

"Вы понимаете, насколько в России боятся какой-то сраной Instagram-страницы, где человек позволяет сказать себе хоть слово правды, что сразу блокируют? Вы понимаете, насколько Россия "встала с колен", насколько у нас все за...бись, что [российского оппозиционера Алексея] Навального посадили, [российского оппозиционного политика Бориса] Немцова убили? Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Я не боюсь говорить эту правду, говорить вам в лицо. Вы  страна, бл...дь, уродов", – заявил Панин. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

28 марта Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.

Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Алексей Навальный, Кременчуг, Алексей Панин, война России против Украины
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