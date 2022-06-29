Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо

Панин: Вы понимаете, насколько в России боятся какой-то сраной Instagram-страницы, где человек позволяет сказать себе хоть слово правды, что сразу блокируют? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Свое обращение он записал после того, как из-за жалоб российских ботов администрация сети Instagam удалила с его запасной страницы в Instagram ролик о том, что Россия обстреляла ракетами сперва жилой дом в Киеве, а затем торговый центр в Кременчуге.

После ракетных обстрелов Панин обратился к своим коллегам в РФ с призывом не молчать, упомянув поименно целый ряд российских артистов, в том числе украинского происхождения. Это видео Панин продублировал в своем Telegram-канале.

По словам Панина, то, что этот ролик был удален, свидетельствует о страхе "могущественной России" перед правдой.

"Вы понимаете, насколько в России боятся какой-то сраной Instagram-страницы, где человек позволяет сказать себе хоть слово правды, что сразу блокируют? Вы понимаете, насколько Россия "встала с колен", насколько у нас все за...бись, что [российского оппозиционера Алексея] Навального посадили, [российского оппозиционного политика Бориса] Немцова убили? Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Я не боюсь говорить эту правду, говорить вам в лицо. Вы – страна, бл...дь, уродов", – заявил Панин.

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