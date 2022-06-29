  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!". Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео

"Какое-то время назад я записал стихотворение в поддержку херсонцев, было очень много писем. В том числе от движения "Жовта стрічка" – это движение ненасильственного сопротивления. Мы начали общаться, и я подумал: "Какое крутое метафорическое решение того, что временно оккупированные территории – это желтый цвет, и как дополнение этого свободные территории – это синий цвет. Синий навстречу желтому – и в этом появляется та невероятная сила, которая освободит все, что принадлежит Украине", – рассказал он историю написания песни.

По словам Серги, когда он писал текст, у него лились слезы.

"Вот когда наиболее чувственные переживания – уходит дыхание", – признался артист.

В песне есть такие строчки: "Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі, криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!"

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Видео: Алеся Бацман / YouTube