  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!". Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео

"Какое-то время назад я записал стихотворение в поддержку херсонцев, было очень много писем. В том числе от движения "Жовта стрічка" – это движение ненасильственного сопротивления. Мы начали общаться, и я подумал: "Какое крутое метафорическое решение того, что временно оккупированные территории – это желтый цвет, и как дополнение этого свободные территории – это синий цвет. Синий навстречу желтому – и в этом появляется та невероятная сила, которая освободит все, что принадлежит Украине", – рассказал он историю написания песни.
По словам Серги, когда он писал текст, у него лились слезы.
"Вот когда наиболее чувственные переживания – уходит дыхание", – признался артист.
В песне есть такие строчки: "Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі, криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!"
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.
В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.