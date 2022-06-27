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28 июня, 2022
 
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"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Серга: Русский дух роет дно, едет в храм на танке, хорошо быть говном в жопе, будто в мамке
Серга: Русский дух роет дно, едет в храм на танке, хорошо быть говном в жопе, будто в мамке
Фото: thekolya / Instagram

Служащий в ВСУ украинский телеведущий, поэт и музыкант Николай Серга 27 июня в Instagram опубликовал свое новое стихотворение, в котором осудил население РФ, оправдывающее собственной тупостью поддержку нападения России на Украину.

"Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания тому, что делает Россия. Каждый согласный с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет нужно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены", – написал Серга в комментарии к своему ролику.

"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке", – прочитал Серга. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.

Теги: война России против Украины, Коля Серга, население
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