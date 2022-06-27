"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну

"Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания тому, что делает Россия. Каждый согласный с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет нужно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены", – написал Серга в комментарии к своему ролику.
"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.
Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.
Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.
Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.
Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.
Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке", – прочитал Серга.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.