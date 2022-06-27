"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну

Серга: Русский дух роет дно, едет в храм на танке, хорошо быть говном в жопе, будто в мамке Фото: thekolya / Instagram

"Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания тому, что делает Россия. Каждый согласный с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет нужно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены", – написал Серга в комментарии к своему ролику.

"Хорошо быть тупым

можно жить в России,

Можно Путина любить,

Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым

Можно втычить в телик

Душу медленно губить

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,

Легче двигать в стаде,

И не думать о пути,

Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,

Не гнетет свобода,

Рвется ген, будто тромб,

На исходе рода.

Русский дух роет дно,

Едет в храм на танке,

Хорошо быть говном

В жопе, будто в мамке", – прочитал Серга.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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