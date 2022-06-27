Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари

Певец уточнил, что публикует обращение уже третий раз, так как администраторы соцсети удаляют ролик, вероятно, из-за жалоб со стороны "российских выбл...дков".

"Я перейду на русский, чтобы вы поняли. В голове не укладывается, как вы можете в комментариях писать: "Давайте бомбить, так и надо, чтобы знали, какие русские сильные". Да вы пидорасы ...баные! Сильные вы?! Вы вообще никто! Просто суки конченые. Не понимаю: как так можно делать?! Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Просто конченые твари!" – заявил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes * (@vladimirdantes)



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