Бульвар Шоубиз
 
27 июня, 2022
 
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Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари

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Dantes: Не понимаю: как так можно делать?!
Dantes: Не понимаю: как так можно делать?!
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 27 июня в Instagram разместил ролик, в котором обратился к российскому населению, оправдывающему в соцсетях нападение РФ на Украину.

Певец уточнил, что публикует обращение уже третий раз, так как администраторы соцсети удаляют ролик, вероятно, из-за жалоб со стороны "российских выбл...дков". 

"Я перейду на русский, чтобы вы поняли. В голове не укладывается, как вы можете в комментариях писать: "Давайте бомбить, так и надо, чтобы знали, какие русские сильные". Да вы пидорасы ...баные! Сильные вы?! Вы вообще никто! Просто суки конченые. Не понимаю: как так можно делать?! Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Просто конченые твари!" – заявил артист.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Dantes после полномасштабного вторжения РФ в Украину занялся волонтерской деятельностью. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla. Артист также освещает российскую агрессию против Украины на своей странице в Instagram (710 тыс. подписчиков).

Артисту запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на это, Dantes послал россиян "на х...й".

Теги: война России против Украины, Dantes
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