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27 июня, 2022
 
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"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко

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Прокопенко до своего возвращения из плена передал руководство полком майору Надточию
Прокопенко до своего возвращения из плена передал руководство полком майору Надточию
Фото: Національна гвардія України / Facebook

27 июня командиру полка "Азов", Герою Украины, майору Национальной гвардии Денису Прокопенко исполнился 31 год. Участник украинской группы ТНМК Александр Сидоренко записал для защитника Украины поздравление. Ролик он разместил на странице группы в Instagram.

"Мы знаем, что вы сейчас в плену. Желаем вам сил, здоровья, терпения, чтобы вынести этот плен и выйти из него сильнее, выйти из него как можно быстрее и встретиться вместе в Киеве, чтобы отпраздновать победу над больной российской империей", – сказал Сидоренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, завод "Азовсталь" был переведен в режим горячей консервации.

Территорию завода удерживали бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью, опубликованном 20 июня, что переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азов" ведет не только ГУР Минобороны Украины – "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".

Командир полка "Азов" Прокопенко временно, до своего возвращения из плена, передал руководство полком майору Никите Надточию

Теги: Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины, ТНМК, Фоззи, Денис Прокопенко
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