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27 июня, 2022
 
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя

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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в 2015 году
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в 2015 году
Фото: Kateryna Prokopenko / Twitter

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 27 июня разместила на своей странице в Twitter рисунок украинской художницы Лиды Федяй, посвященный защитникам Мариуполя.

На рисунке изображен портрет Дениса Прокопенко на фоне надписи на английском "Азовсталь". Свободу защитникам Мариуполя". 

Катерина Прокопенко посвятила публикацию дню рождения своего мужа – ему исполнился 31 год. 

"Сегодня день рождения у моего самого дорогого человека. Я знаю, что враг коварен, я знаю, что Красный Крест равнодушен. Но я знаю главное  Украина ждет тебя. Я тебя жду. Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Теперь пришло время спасти тебя", – написала Катерина Прокопенко. 

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Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. 27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. 

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Теги: Мариуполь, Красный Крест, Азовсталь, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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