  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео

Пенн в первый день войны выступил в поддержку Украины Фото: ЕРА

В репортаже сообщается, что Пенн уже отправился в освобожденные от российских оккупантов города Буча и Ирпень в Киевской области, чтобы "собственными глазами увидеть последствия преступлений президента РФ Владимира Путина в Украине".

Известно, что Пенн снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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