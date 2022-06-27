  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео

В репортаже сообщается, что Пенн уже отправился в освобожденные от российских оккупантов города Буча и Ирпень в Киевской области, чтобы "собственными глазами увидеть последствия преступлений президента РФ Владимира Путина в Украине".
Известно, что Пенн снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.