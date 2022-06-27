Надежда Матвеева о молодом бойфренде: Он сказал, что хочет сделать красиво предложение – с кольцом, но сейчас нет денег

Матвеева: Я вообще не могла себе представить, что буду вместе с этим мужчиной. Причина – разница в возрасте Фото: Nadezhda Matveeva / Facebook

По словам ведущей, она познакомилась с бойфрендом на вечеринке у друзей. Он, отметила Матвеева, – человек непубличный, а его работа "близко связана с медициной".

"Я вообще не могла себе представить, что буду вместе с этим мужчиной. Причина –разница в возрасте, – призналась она. – Я считала, что в таких отношениях смысла нет. Мои стереотипы разрушены жизнью. Я позволила себе это и получаю от этого удовольствие. Да, это вызов для нас, но это прекрасно".

Матвеева рассказала, что новый бойфренд в момент знакомства не знал, кто она, а когда в интернете прочитал, сколько ей лет, был "приятно шокирован".

Ведущая призналась, что ее мать и взрослый сын не воспринимают ее новые отношения. Также Матвеева рассказала, что у ее избранника от предыдущих отношений есть дети, с которыми она не знакома.

"Я действительно влюблена, я люблю этого мужчину, – подытожила ведущая. – Он сказал, что очень хочет сделать красиво предложение [руки и сердца] – с кольцом, но сейчас нет возможности купить. Нет денег".

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube