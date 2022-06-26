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26 июня, 2022
 
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Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"

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Надежда Матвеева родилась в Керчи
Надежда Матвеева родилась в Керчи
Фото: Nadezhda Matveeva / Facebook

Украинская ведущая Надежда Матвеева прекратила общение со своей сестрой из РФ, которая после нападения России на Украину приглашала переехать к ней. Об этом ведущая рассказала в интервью, которое 25 июня вышло в эфире канала СТБ.

По словам Матвеевой, до войны они с сестрой были очень близкими людьми.

"В начале войны моя двоюродная сестра писала мне: "Приезжайте к нам, что у вас там происходит?" То есть она думала, что спасение – это приехать к ним, – рассказала ведущая. – Я написала: "У нас война, ваши убивают наших людей и детей".

По словам Матвеевой, это был их последний разговор. Ведущая отметила, что не пыталась рассказать сестре правду о войне, так как той все равно, "что будет с Украиной".

ВИДЕО
Видео: Телеканал СТБ / YouTube
Контекст:

Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. С 2012 года Матвеева – ведущая канала СТБ.

После нападения РФ на Украину сын ведущей пошел служить добровольцем в ВСУ.

Теги: дети, семья, Надежда Матвеева
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