  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"

По словам Матвеевой, до войны они с сестрой были очень близкими людьми.

"В начале войны моя двоюродная сестра писала мне: "Приезжайте к нам, что у вас там происходит?" То есть она думала, что спасение – это приехать к ним, – рассказала ведущая. – Я написала: "У нас война, ваши убивают наших людей и детей".

По словам Матвеевой, это был их последний разговор. Ведущая отметила, что не пыталась рассказать сестре правду о войне, так как той все равно, "что будет с Украиной".

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube