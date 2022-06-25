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26 июня, 2022
 
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"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь

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Прокопенко: Вечная благодарность и память нашим отважным героям
Прокопенко: Вечная благодарность и память нашим отважным героям
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 25 июня в Instagram опубликовала новую открытку, на которой изображен украинский вертолет.

Она посвятила ее вертолетам Ми-8, которые, преодолевая плотную оборону российской ПВО и авиации, летали в осажденный Мариуполь, чтобы пополнить запасы его защитникам. 

"Еще один отважный герой стальных историй. Благодаря его маневренности, ловкости и скорости удалось спасти немало жизней. Из 16 вертолетов два были сбиты врагом, и еще один вертолет был уничтожен, когда прибыл для эвакуации к одному из сбитых ранее. Вечная благодарность и память нашим отважным героям", – написала Прокопенко.

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. 27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. 

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

20 мая Зеленский упомянул о храбрости экипажей вертолетов, которые летали в Мариуполь. "Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых", – сказал он. 

Теги: вертолет, полк Азов, Азовсталь, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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