Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала

Хаматова призналась, что раньше ей казалось, будто бы РФ развивается, поскольку "развивались российские театры". По словам артистки, на самом деле "Россия сошла с ума 20 лет назад, только она этого не понимала".

Актриса подчеркнула, что после 24 февраля поняла, что "не может не реагировать на то, что натворила ее родина", поэтому, осудив войну, покинула РФ, чтобы не "сесть в тюрьму".

Война России против Украины. Главное (обновляется)