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26 июня, 2022
 
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"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео

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Валерия потеряла равновесие на сцене
Валерия потеряла равновесие на сцене
Фото: Певица Валерия / Facebook

54-летняя российская певица Валерия во время съемки шоу для российского пропагандистского канала НТВ упала на четвереньки, поскользнувшись на ступеньках. Соответствующее видео растиражировали 25 июня в Twitter.

Артистка, принимающая участие в пропагандистских мероприятиях в поддержку российской агрессии против Украины, вышла на сцену в мини-платье и после команды "Аплодисменты, движение в камеру" сделала несколько шагов вперед, после чего потеряла равновесие.

Во время падения певицы в зале были слышны крики. 

"Все внимание. Аплодисменты. Для вас падает Валерия", – подписали ролик пользователи сети в Twitter.

"Валерия решила поддержать флешмоб, начатый российским патриархом", – прокомментировали падение российской певицы пользователи сети, подразумевая недавнее падение во время богослужения российского патриарха Кирилла

"Падшая Россия. После ...бнувшегося на пол попа эстафету приняла поп-[певица] Валерия. Похоже, Аннушка уже разлила масло", – прокомментировал ролик пользователь с ником Так говорил Zaratustra. 


Контекст:

В 2018 году Валерия и еще 22 артиста из РФ выступали на концерте в Крыму по случаю открытия Крымского моста. Украинские правоохранители в марте 2021 года завели против них уголовное дело.

Певица находится в базе сайте "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии".

Теги: Валерия, певица
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