"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео

Артистка, принимающая участие в пропагандистских мероприятиях в поддержку российской агрессии против Украины, вышла на сцену в мини-платье и после команды "Аплодисменты, движение в камеру" сделала несколько шагов вперед, после чего потеряла равновесие.

Во время падения певицы в зале были слышны крики.

"Все внимание. Аплодисменты. Для вас падает Валерия", – подписали ролик пользователи сети в Twitter.

Все внимание! Аплодисменты! Для вас падает Валерия! pic.twitter.com/bhYExWvFA7 — Aндpeй Пятoв/Аndrey Pyatov (@andreyvlz) June 25, 2022

"Валерия решила поддержать флешмоб, начатый российским патриархом", – прокомментировали падение российской певицы пользователи сети, подразумевая недавнее падение во время богослужения российского патриарха Кирилла.

Валерия решила поддержать флешмоб, начатый российским патриархом * pic.twitter.com/oTOyKMNqwX — Info (@Info53917080) June 25, 2022

"Падшая Россия. После ...бнувшегося на пол попа эстафету приняла поп-[певица] Валерия. Похоже, Аннушка уже разлила масло", – прокомментировал ролик пользователь с ником Так говорил Zaratustra.

Падшая россия. После ебанувшегося на пол попа, эстафету приняла поп Валерия. Похоже Аннушка уже разлила масло. pic.twitter.com/hQH4JmkMpY — Так говорил Zaratustra (@Zaratus53061801) June 25, 2022



