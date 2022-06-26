"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео

Артистка, принимающая участие в пропагандистских мероприятиях в поддержку российской агрессии против Украины, вышла на сцену в мини-платье и после команды "Аплодисменты, движение в камеру" сделала несколько шагов вперед, после чего потеряла равновесие.
Во время падения певицы в зале были слышны крики.
"Все внимание. Аплодисменты. Для вас падает Валерия", – подписали ролик пользователи сети в Twitter.
Все внимание! Аплодисменты! Для вас падает Валерия! pic.twitter.com/bhYExWvFA7— Aндpeй Пятoв/Аndrey Pyatov (@andreyvlz) June 25, 2022
"Валерия решила поддержать флешмоб, начатый российским патриархом", – прокомментировали падение российской певицы пользователи сети, подразумевая недавнее падение во время богослужения российского патриарха Кирилла.
Валерия решила поддержать флешмоб, начатый российским патриархом * pic.twitter.com/oTOyKMNqwX— Info (@Info53917080) June 25, 2022
"Падшая Россия. После ...бнувшегося на пол попа эстафету приняла поп-[певица] Валерия. Похоже, Аннушка уже разлила масло", – прокомментировал ролик пользователь с ником Так говорил Zaratustra.
Падшая россия. После ебанувшегося на пол попа, эстафету приняла поп Валерия. Похоже Аннушка уже разлила масло. pic.twitter.com/hQH4JmkMpY— Так говорил Zaratustra (@Zaratus53061801) June 25, 2022
В 2018 году Валерия и еще 22 артиста из РФ выступали на концерте в Крыму по случаю открытия Крымского моста. Украинские правоохранители в марте 2021 года завели против них уголовное дело.
Певица находится в базе сайте "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии".