Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике

Ангела Меркель

27 ноября 2019 года в Берлине на конференции по торговле и цифровой безопасности федеральный канцлер Германии [с 22 ноября 2005-го по 8 декабря 2021 года] Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену для выступления.

Фото: EPA, Скриншот: Daily Mail / YouTube

Екатерина Стриженова

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова в марте 2017 года оступилась и потеряла равновесие в студии во время прямого эфира передачи "Время покажет" на российском "Первом канале" после анонса рекламного блока, прервав таким образом выступление одного из гостей шоу, комментирующего Голодомор в Украине.

Фото: strizhenovae / Instagram, Скриншот: Orion Nebula / YouTube

Джо Байден

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу на борт Air Force One, на котором он 19 марта 2021 года вылетал в Атланту. 78-летний Байден сначала начал быстро подниматься по трапу, где-то на середине он споткнулся, затем встал, но вновь споткнулся. На одной из ступенек глава Белого дома даже упал на колени.

Скриншот: Guardian News / YouTube

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал на колено, поднимаясь на сцену на форуме "Россия — страна возможностей" 15 марта 2018 года.

Фото: s.v.lavrov / Instagram, Скриншот: Chile Pepper / YouTube

Дженнифер Лоуренс

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс сделала церемонию вручения премии "Оскар" в 2013 году более обсуждаемой, чем обычно. А все потому, что знаменитость споткнулась и упала, поднимаясь на сцену в наряде от Dior за статуэткой, которую ей вручали за главную женскую роль в фильме "Мой парень – псих". К произошедшему актриса отнеслась с юмором и, приняв награду, в ответ на аплодисменты зрителей сказала: "Спасибо. Вы, ребята, встали просто потому, что вам меня жалко – я упала, все это очень неловко, но спасибо вам большое!"