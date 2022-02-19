Бульвар Шоубиз
 
19 февраля, 2022
 
Новости

Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике

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Дженнифер Лоуренс, Сергей Лавров и Ангела Меркель спотыкались и падали во время публичных мероприятий
Дженнифер Лоуренс, Сергей Лавров и Ангела Меркель спотыкались и падали во время публичных мероприятий
Фото: EPA, s.v.lavrov / Instagram, EPA

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко споткнулась и упала в студии программы "Право на владу" на канале "1+1" в четверг, 17 февраля. Что ж, украинский политик оказалась не единственной известной личностью, которой довелось оказаться героем такого конфуза.

Ангела Меркель

27 ноября 2019 года в Берлине на конференции по торговле и цифровой безопасности федеральный канцлер Германии [с 22 ноября 2005-го по 8 декабря 2021 года] Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену для выступления.

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Фото: EPA, Скриншот: Daily Mail / YouTube

Екатерина Стриженова

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова в марте 2017 года оступилась и потеряла равновесие в студии во время прямого эфира передачи "Время покажет" на российском "Первом канале" после анонса рекламного блока, прервав таким образом выступление одного из гостей шоу, комментирующего Голодомор в Украине.

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Фото: strizhenovae / Instagram, Скриншот: Orion Nebula / YouTube

Джо Байден

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу на борт Air Force One, на котором он 19 марта 2021 года вылетал в Атланту. 78-летний Байден сначала начал быстро подниматься по трапу, где-то на середине он споткнулся, затем встал, но вновь споткнулся. На одной из ступенек глава Белого дома даже упал на колени.

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Скриншот: Guardian News / YouTube

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал на колено, поднимаясь на сцену на форуме "Россия — страна возможностей" 15 марта 2018 года.

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Фото: s.v.lavrov / Instagram, Скриншот: Chile Pepper / YouTube

Дженнифер Лоуренс

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс сделала церемонию вручения премии "Оскар" в 2013 году более обсуждаемой, чем обычно. А все потому, что знаменитость споткнулась и упала, поднимаясь на сцену в наряде от Dior за статуэткой, которую ей вручали за главную женскую роль в фильме "Мой парень – псих". К произошедшему актриса отнеслась с юмором и, приняв награду, в ответ на аплодисменты зрителей сказала: "Спасибо. Вы, ребята, встали просто потому, что вам меня жалко – я упала, все это очень неловко, но спасибо вам большое!"

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Фото: EPA, Скриншот: Preston Northrop / YouTube

Теги: Юлия Тимошенко, Ангела Меркель, Сергей Лавров, Джо Байден, политика, Дженнифер Лоуренс, актриса, церемония, Екатерина Стриженова
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