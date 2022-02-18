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"Вставай, мила моя, вставай". Тимошенко упала во время программы "Право на владу". Видео

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На помощь политику поспешили собравшиеся гости студии
На помощь политику поспешили собравшиеся гости студии
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко упала в студии программы "Право на владу" на канале "1+1". Видео падения депутата опубликовал 18 февраля Telegram-канал Megerini.

На видео видно, как политик споткнулась и упала. На помощь ей поспешили собравшиеся гости студии, среди них – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и нардеп из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

"По просьбам читателей – падение Юли. Пост не для смеха, сочувствуем ей, это было больно", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Авторы сообщения обратились к коллективу "Право на владу" с предложением сделать "нормальную студию".

"Право на владу", сделайте норм студию! Юлию Владимировну угробите", – сказано под видеороликом.

На видео падения Тимошенко авторы наложили песню лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука со словами "Вставай, мила моя, вставай".

Контекст:

Тимошенко 61 год. Она возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.

 С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, депутаты, видео, политика, женщины
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