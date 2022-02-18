"Вставай, мила моя, вставай". Тимошенко упала во время программы "Право на владу". Видео

На видео видно, как политик споткнулась и упала. На помощь ей поспешили собравшиеся гости студии, среди них – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и нардеп из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.
"По просьбам читателей – падение Юли. Пост не для смеха, сочувствуем ей, это было больно", – говорится в сообщении Telegram-канала.
Авторы сообщения обратились к коллективу "Право на владу" с предложением сделать "нормальную студию".
"Право на владу", сделайте норм студию! Юлию Владимировну угробите", – сказано под видеороликом.
На видео падения Тимошенко авторы наложили песню лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука со словами "Вставай, мила моя, вставай".
Тимошенко 61 год. Она возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.
С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.
В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.
11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.