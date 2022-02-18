"Вставай, мила моя, вставай". Тимошенко упала во время программы "Право на владу". Видео

На видео видно, как политик споткнулась и упала. На помощь ей поспешили собравшиеся гости студии, среди них – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и нардеп из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

"По просьбам читателей – падение Юли. Пост не для смеха, сочувствуем ей, это было больно", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Авторы сообщения обратились к коллективу "Право на владу" с предложением сделать "нормальную студию".

"Право на владу", сделайте норм студию! Юлию Владимировну угробите", – сказано под видеороликом.

На видео падения Тимошенко авторы наложили песню лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука со словами "Вставай, мила моя, вставай".