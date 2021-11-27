Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2021
 
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"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин

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27 ноября Тимошенко исполнился 61 год
27 ноября Тимошенко исполнился 61 год
Фото: yulia_tymoshenko / Instagram

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко 26 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в каске и широкой куртке в окружении мужчин. Тимошенко отметила, что снимок был сделан в Запорожье.

"Поела и в каске", – подписала она фото. 

"И в сказке. Чем дальше, тем страшнее", – отреагировали пользователи сети. 

"А у кого там у нас сегодня день рождения?" – написали фолловеры, намекая на то, что 27 ноября политику исполнился 61 год.

"Вау, какая вы белоснежная и красивая! Как всегда, вся в работе", – прокомментировали фото подписчики.

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.

Теги: Юлия Тимошенко, политика
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