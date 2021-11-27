"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин

"Поела и в каске", – подписала она фото.

"И в сказке. Чем дальше, тем страшнее", – отреагировали пользователи сети.

"А у кого там у нас сегодня день рождения?" – написали фолловеры, намекая на то, что 27 ноября политику исполнился 61 год.

"Вау, какая вы белоснежная и красивая! Как всегда, вся в работе", – прокомментировали фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)