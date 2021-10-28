"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины

Тимошенко позировала в кадре в черном распахнутом пальто с пакетом уже купленных яблок.

"Свои, сочные, сладкие. Из сада возле дома. 50 грн корзинка", – подписала фото Тимошенко.

"Бедные люди", – отреагировали фолловеры.

"Молодильные", – написали в комментариях пользователи сети.

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.