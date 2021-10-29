Тимошенко рассказала, что ее друг детства тяжело заболел COVID-19

Тимошенко: День сегодня в Киеве не может реанимобиль заправить кислород. Человек еле дышит Фото: yulia_tymoshenko / Instagram

"Я вам больше скажу: мой близкий друг детства, друг нашей семьи, абсолютно молодой человек. Сегодня наша семья и команда занимается тем, чтобы его транспортировать в реанимобиле до реанимации в больнице. День сегодня в Киеве не может реанимобиль заправить кислород. Человек еле дышит", – рассказала Тимошенко, дважды подчеркнув, что речь идет о ситуации в столице.

По ее словам, для больного достали кислородные концентраторы, но ему необходимы госпитализация и врачебная помощь, а перевезти его невозможно.