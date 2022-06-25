Патриарх Кирилл упал во время богослужения. Видео

Издание отметило, что с телеканала "Союз" запись богослужения удалена, однако ее успели распространить в Telegram-каналах. На видео видно, что Кирилл поскользнулся на мраморном полу храма, после чего к нему подошли другие священники и охрана.

В комментарии российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" Кирилл заявил, что упал "без последствий".

"То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но, по милости Божией, без всяких последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм", – сказал он.