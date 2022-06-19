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Глава РПЦ Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой"

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Кирилл снова поддержал войну РФ против Украины и заявил, что храмы в РФ строят "к ужасу" Запада
Кирилл снова поддержал войну РФ против Украины и заявил, что храмы в РФ строят "к ужасу" Запада
Скриншот: tvsoyuz / YouTube

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) считает, что российскими военными в Украине движет "внутреннее нравственное чувство, воспитанное православной верой".

Об этом он заявил 19 июня после освящения Спасского кафедрального собора, трансляцию вел православный российский канал "Союз".

"Мы как народ воспряли и строим храмы, и растет в нас чувство любви к отечеству, и видим, как сейчас наши молодые ребята защищают Россию на поле боя", – заявил он.

Кирилл рассказал, что священники РПЦ, "которые опекают" российскую армию, рассказывают ему "об удивительных примерах мужества" и самопожертвования среди военных.

"Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрения начальства, и не от продвижения по службе, это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", – добавил он.

Глава РПЦ также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает упадок веры, а в РФ постоянно открываются новые храмы. Последнее по его мнению, является "божьим чудом". Храмы в России строят "к ужасу того самого [западного] мира", считает он. Запись фрагмента "проповеди" опубликовали в соцсетях.

Контекст:

Глава РПЦ и ранее поддерживал агрессию России против Украины, но о войне РФ против Украины как "защите России на поле боя" заявил впервые, отмечает "Радио Свобода".

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против патриарха и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".

В отношении российских оккупантов в Украине с 24 февраля открыто более 18 тыс. уголовных производств, сообщили в Офисе генпрокурора 19 июня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл, военные, армия РФ, российские оккупанты
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