Глава РПЦ Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой"

Об этом он заявил 19 июня после освящения Спасского кафедрального собора, трансляцию вел православный российский канал "Союз".
"Мы как народ воспряли и строим храмы, и растет в нас чувство любви к отечеству, и видим, как сейчас наши молодые ребята защищают Россию на поле боя", – заявил он.
Кирилл рассказал, что священники РПЦ, "которые опекают" российскую армию, рассказывают ему "об удивительных примерах мужества" и самопожертвования среди военных.
"Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрения начальства, и не от продвижения по службе, это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", – добавил он.
Глава РПЦ также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает упадок веры, а в РФ постоянно открываются новые храмы. Последнее по его мнению, является "божьим чудом". Храмы в России строят "к ужасу того самого [западного] мира", считает он. Запись фрагмента "проповеди" опубликовали в соцсетях.
Патриарх Кирилл сообщил, что священники, которые работают с российской армией, рассказывают ему «о примерах мужества и самопожертвования» среди солдат.— Вот Так (@vottak_tv) June 19, 2022
«Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой», — заявил он pic.twitter.com/sJhorzlRlY
Глава РПЦ и ранее поддерживал агрессию России против Украины, но о войне РФ против Украины как "защите России на поле боя" заявил впервые, отмечает "Радио Свобода".
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против патриарха и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада Украины. Православная церковь Украины обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить Кирилла престола как одного из создателей идеологии "русского мира".
В отношении российских оккупантов в Украине с 24 февраля открыто более 18 тыс. уголовных производств, сообщили в Офисе генпрокурора 19 июня.