Глава РПЦ Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой"

Кирилл снова поддержал войну РФ против Украины и заявил, что храмы в РФ строят "к ужасу" Запада Скриншот: tvsoyuz / YouTube

Об этом он заявил 19 июня после освящения Спасского кафедрального собора, трансляцию вел православный российский канал "Союз".

"Мы как народ воспряли и строим храмы, и растет в нас чувство любви к отечеству, и видим, как сейчас наши молодые ребята защищают Россию на поле боя", – заявил он.

Кирилл рассказал, что священники РПЦ, "которые опекают" российскую армию, рассказывают ему "об удивительных примерах мужества" и самопожертвования среди военных.

"Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрения начальства, и не от продвижения по службе, это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", – добавил он.

Глава РПЦ также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает упадок веры, а в РФ постоянно открываются новые храмы. Последнее по его мнению, является "божьим чудом". Храмы в России строят "к ужасу того самого [западного] мира", считает он. Запись фрагмента "проповеди" опубликовали в соцсетях.

Патриарх Кирилл сообщил, что священники, которые работают с российской армией, рассказывают ему «о примерах мужества и самопожертвования» среди солдат.



«Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой», — заявил он pic.twitter.com/sJhorzlRlY — Вот Так (@vottak_tv) June 19, 2022